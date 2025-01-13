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الرياضة - 08:46 - حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وسيطرة الشبورة المائية على الطرق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وسيطرة الشبورة المائية على الطرق - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وسيطرة الشبورة المائية على الطرق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 08:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 13 يناير 2025، مشيرة إلى استقرار في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم في مصر

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذلك نوهت على سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة،

وشددت الأرصاد على قائدي المركبات ترك مسافات آمنة بين السيارات وتهدئة السرعة وفتح النوافذ قليلا لمنع تجمع بخار الماء، والتوقف عن القيادة فورا في حالة انعدام الرؤية وركن السيارة بعيدا عن الطريق الرئيسي حفاظا على أروح الجميع.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

حالة الطقس اليوم
الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر. الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر. الرياح ستكون شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 13 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الاثنين 13 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 22 11
بنها 23 13
دمنهور 22 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 21 11
المنصورة 23 12
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 11
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 24 09
السويس 23 10
العريش 22 07
رفح 21 07
رأس سدر 21 11
نخل 18 02
كاترين 15 -01
الطور 23 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 22 11
العلمين 23 11
مطروح 23 10
السلوم 24 10
سيوة 24 10
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 14
سفاجا 25 15
مرسى علم 25 14
شلاتين 25 17
حلايب 23 17
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 24 17
الفيوم 23 08
بني سويف 23 08
المنيا 24 08
أسيوط 22 07
سوهاج 24 08
قنا 26 09
الأقصر 26 10
أسوان 27 12
الوادي الجديد 25 08
أبو سمبل 27 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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