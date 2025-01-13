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توجيهات هامة للرئيس العليمي - أخبار كلمتك

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توجيهات هامة للرئيس العليمي - أخبار كلمتك

توجيهات هامة للرئيس العليمي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة استكمال إجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة.


جاء ذلك خلال لقائه، يوم أمس الأحد، برئيس الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، في العاصمة السعودية الرياض.


وسلم السقاف للرئيس العليمي عددا من تقارير نتائج مراجعة أعمال بعض المؤسسات، والمصالح الحكومية، إضافة الى رؤية الجهاز لمعالجة الاختلالات المؤسسية، بما في ذلك السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الاوعية الإيرادية للدولة.


واستمع الرئيس العليمي من السقاف الى احاطة عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الأداء المالي والإداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة.


كما اطلع على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجهاز والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه ومهامه، واختصاصاته القانونية، والدستورية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية.


وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واسهاماته الفاعلة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تقييم ومراجعة أداء مختلف الوحدات الحكومية ماليا وإداريا..موجهًا بسرعة العمل بتوصيات المجلس، واستكمال إجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الجهاز.


وأشار إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة.


وأكد مضي المجلس في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد بما في ذلك إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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