وجهت مواطنة عدنية مناشدات لاهل الخير لانقاذها وشقيقتها من مرض السرطان.
وقالت المواطنة ام الخير ياسين لكريتر سكاي:اصبت بالسرطان وذهبت الى مصر للعلاج ولم اتمكن من استكمال العلاج بسبب ظروفي المادية الصعبة حيث نزلت الى عدن وقمت باخذ ٦ جرع(جرعة بالاسبوع) فيما اختي مصابة بالسرطان واجرت عملية في عدن
واضافت:الان مقرر لي جرعة كل شهر واني لااملك اي مبلغ لدفع الجرع حيث انني ساكنة بمنزل ايجار ادفع شهريا ٦٠٠ سعودي ارجو من فاعلي الخير التكفل بعلاج او بمساعدتي لدفع ايجار المنزل.
واختتمت:ارجو من الجميع الوقوف معنا بمحنتنا هذه نظرا لظروفنا الصعبة وجزاكم الله خير.
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دعوات لانقاذ شقيقتين من مرض السرطان في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:58 مساءً - كلمتك/خاص:
وجهت مواطنة عدنية مناشدات لاهل الخير لانقاذها وشقيقتها من مرض السرطان.
وجهت مواطنة عدنية مناشدات لاهل الخير لانقاذها وشقيقتها من مرض السرطان.
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