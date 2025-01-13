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دعوات لانقاذ شقيقتين من مرض السرطان في عدن - أخبار كلمتك

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دعوات لانقاذ شقيقتين من مرض السرطان في عدن - أخبار كلمتك

دعوات لانقاذ شقيقتين من مرض السرطان في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:58 مساءً - كلمتك/خاص:

وجهت مواطنة عدنية مناشدات لاهل الخير لانقاذها وشقيقتها من مرض السرطان.
وقالت المواطنة ام الخير ياسين لكريتر سكاي:اصبت بالسرطان وذهبت الى مصر للعلاج ولم اتمكن من استكمال العلاج بسبب ظروفي المادية الصعبة حيث نزلت الى عدن وقمت باخذ ٦ جرع(جرعة بالاسبوع) فيما اختي مصابة بالسرطان واجرت عملية في عدن
واضافت:الان مقرر لي جرعة كل شهر واني لااملك اي مبلغ لدفع الجرع حيث انني ساكنة بمنزل ايجار ادفع شهريا ٦٠٠ سعودي ارجو من فاعلي الخير التكفل بعلاج او بمساعدتي لدفع ايجار المنزل.
واختتمت:ارجو من الجميع الوقوف معنا  بمحنتنا هذه نظرا لظروفنا الصعبة وجزاكم الله خير.
للتواصل 
779263705

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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