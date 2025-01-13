وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:21 صباحاً - بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع وفد من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هارى بويد كاربنتر مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة، عددا من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروع قياسات الرياح في العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومستجدات تنفيذ مشروع نوفي، ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة، والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع وفد من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هاري بويد كاربنتر مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة حاليا بالإمارات.

ورحب وزير الكهرباء بوفد البنك، مشيدًا بالتعاون والشراكة لاسيما فى دعم استراتيجية الطاقة وخطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية في إطار تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واستراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل فيما يتعلق بالدراسات البيئية والقياسات وغيرها من الإجراءات، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل والتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مؤكدا الانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال والاستعانة بخبراته في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة.

وقال وزير الكهرباء إن مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية.