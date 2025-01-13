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مواعيد الفجر والمغرب.. إمساكية شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مواعيد الفجر والمغرب.. إمساكية شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مواعيد الفجر والمغرب.. إمساكية شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:41 صباحاً - إمساكية شهر رمضان 2025.. 47 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي سيحل في بداية شهر مارس 2025، وقد باتت إمساكية شهر رمضان 2025 محل اهتمام الكثير من المواطنين.

وفي هذا السياق كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، عن بداية أيام الشهر الكريم، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها، فسيكون أول شهر رمضان 1 مارس 2025 المقبل، مشيرا إلى عدد أيام الشهر الكريم ستكون 29 يومًا.

إمساكية شهر رمضان 2025

1 مارس 2025

-صلاة الفجر الساعة 4:54 صباحا

-الشروق الساعة 6:21 صباحا

-الظهر الساعة 12:07 مساء

-صلاة العصر الساعة 3:25 مساء

-المغرب الساعة 5:54 مساء

-صلاة العشاء الساعة 7:11 مساء

شهر القيام
موعد بدء شهر رمضان 2025

2 مارس 2025

صلاة الفجر الساعة 4:53 صباحا

صلاة الشروق الساعة 6:20 صباحا

صلاة الظهر الساعة 12:07 مساء

صلاة العصر الساعة 3:26 مساء

صلاة المغرب الساعة 5:55 مساء

صلاة العشاء الساعة 7:12 مساء

3 مارس 2025

صلاة الفجر الساعة 4:52 صباحا

صلاة الشروق الساعة 6:19 صباحا

صلاة الظهر الساعة 12:07 مساء

صلاة العصر الساعة 3:26 مساء

صلاة المغرب الساعة 5:55 مساء

صلاة العشاء الساعة 7:13 مساء

موعد بدء شهر رمضان 2025

4 مارس 2025

صلاة الفجر الساعة 4:51 صباحا

صلاة الشروق الساعة 6:18 صباحا

صلاة الظهر الساعة 12:07 مساء

صلاة العصر الساعة 3:26 مساء

صلاة المغرب الساعة 5:56 مساء

صلاة العشاء الساعة 7:13 مساء

5 مارس 2025

صلاة الفجر الساعة 4:50 صباحا

صلاة الشروق الساعة 6:17 صباحا

صلاة الظهر الساعة 12:06 مساء

صلاة العصر الساعة 3:27 مساء

صلاة المغرب الساعة 5:57 مساء

صلاة العشاء الساعة 7:14 مساء

6 مارس 2025

صلاة الفجر الساعة 4:49 صباحا

صلاة الشروق الساعة 6:15 صباحا

صلاة الظهر الساعة 12:06 مساء

صلاة العصر الساعة 3:27 مساء

صلاة المغرب الساعة 5:57 مساء

العشاء الساعة 7:15 مساء

شهر رمضان 2025
موعد شهر رمضان 2025

7 مارس 2025

صلاة الفجر الساعة 4:48 صباحا

صلاة الشروق الساعة 6:14 صباحا

صلاة الظهر الساعة 12:06 مساء

صلاة العصر الساعة 3:27 مساء

صلاة المغرب الساعة 5:58 مساء

صلاة العشاء الساعة 7:15 مساء.

السبت 8 مارس

صلاة الفجر 4:47

صلاة الشروق 6:13

صلاة الظهر 12:06

صلاة العصر 3:27

صلاة المغرب 5:59

العشاء 7:16.

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

صلاة الفجر 4:45،

صلاة الشروق 6:12

صلاة الظهر 12:05

صلاة العصر 3:28

صلاة المغرب 5:59

صلاة العشاء 7:17 مساءا

موعد بدء شهر رمضان 2025

الإثنين 10 مارس

صلاة الفجر 4:44

صلاة الشروق 6:11

صلاة الظهر 12:05

صلاة العصر 3:28

-صلاة المغرب 6:00

صلاة العشاء 7:17.

الثلاثاء 11 مارس

صلاة الفجر 4:43

صلاة الشروق 6:09

صلاة الظهر 12:05

صلاة العصر 3:28

صلاة المغرب 6:01

صلاة العشاء 7:18.

الأربعاء 12 مارس

صلاة الفجر 4:42

صلاة الشروق 6:08

صلاة الظهر 12:05

صلاة العصر 3:28

صلاة المغرب 6:01

صلاة العشاء 7:19.

موعد شهر رمضان 2025

الخميس 13 مارس

صلاة الفجر 4:41

صلاة الشروق 6:07

صلاة الظهر 12:04

صلاة العصر 3:29

صلاة المغرب 6:02

صلاة العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس

صلاة الفجر 4:39

صلاة الشروق 6:06

صلاة الظهر 12:04

صلاة العصر 3:29

صلاة المغرب 6:03

صلاة العشاء 7:20.

السبت 15 مارس

صلاة الفجر 4:38

صلاة الشروق 6:05

صلاة الظهر 12:04

صلاة العصر 3:29

صلاة المغرب 6:03

صلاة العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس

صلاة الفجر 4:37

صلاة الشروق 6:03

صلاة الظهر 12:03

صلاة العصر 3:29

صلاة المغرب 6:04

صلاة العشاء 7:21.

شهر رمضان 2025
موعد بدء شهر رمضان 2025

الإثنين 17 مارس

صلاة الفجر 4:36

صلاة الشروق 6:02

صلاة الظهر 12:03

صلاة العصر 3:29

صلاة المغرب 6:05

صلاة العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس

صلاة الفجر 4:34

صلاة الشروق 6:01

صلاة الظهر 12:03

صلاة العصر 3:29

صلاة المغرب 6:05

صلاة العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس

صلاة الفجر 4:33

صلاة الشروق 6:00

صلاة الظهر 12:03

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:06

صلاة العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس

صلاة الفجر 4:32

صلاة الشروق 5:59

صلاة الظهر 12:02

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:06

صلاة العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس

صلاة الفجر 4:31

صلاة الشروق 5:57

صلاة الظهر 12:02

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:07

صلاة العشاء 7:25.

موعد بدء شهر رمضان 2025

السبت 22 مارس

صلاة الفجر 4:29

صلاة الشروق 5:56

صلاة الظهر 12:02

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:08

صلاة العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس

صلاة الفجر 4:28

صلاة الشروق 5:55

صلاة الظهر 12:01

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:08

صلاة العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس

صلاة الفجر 4:27

صلاة الشروق 5:54

صلاة الظهر 12:01

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:09

صلاة العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس

صلاة الفجر 4:25

صلاة الشروق 5:53

صلاة الظهر 12:01

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:09

صلاة العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس

صلاة الفجر 4:24

صلاة الشروق 5:51

صلاة الظهر 12:00

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:10

العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس

صلاةالفجر 4:23

صلاة الشروق 5:50

صلاة الظهر 12:00

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:11

صلاة العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس

صلاة الفجر 4:21

صلاة الشروق 5:49

صلاة الظهر 12:00

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:11

صلاة العشاء 7:29.

شهر رمضان

السبت 29 مارس

صلاة الفجر 4:20

صلاة الشروق 5:48

صلاة الظهر 12:00

صلاة العصر 3:30

صلاة المغرب 6:12

صلاة العشاء 7:30.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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