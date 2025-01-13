تداول 16 ألف طن بضائع و1183 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:35 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الإثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1183 شاحنة و100 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 651 شاحنة و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 532 شاحنة و24 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل، سينا وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وسينا .

كما تم تداول 4100 طن بضائع و455 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2325 راكب.

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