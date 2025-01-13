الرياضة - 10:21 - باق كام يوم.. موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الإجازة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:21 صباحاً - موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية إجازة نصف العام.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وفق المواعيد المعلنة، تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية يوم الخميس المقبل الموافق 16 يناير الجاري.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وذلك وفقًا لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلنة بالمحافظات.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وبحسب المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب، يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

موعد بداية إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، وتستمر إجازة نصف العام 2025 للطلاب حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل، حيث تستمر الإجازة لمدة أسبوعين.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.