مشاهير العرب - ياسمين صبري تشارك في ماراثون رمضان 2025 بـ«ضل حيطة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:41 صباحاً - تحل الفنانة ياسمين صبري على جمهورها في رمضان 2025 بمسلسل ضل حيطة، المكون من 15 حلقة، ويأتي من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج مها سليم، إخراج شيرين عادل.

مسلسل «ضل حيطة»

بدأ تصوير مشاهد مسلسل ضل حيطة، قبل أيام، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ويضم المسلسل فريقًا مميزًا من النجوم، منهم نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، ومها نصار.

يتناول المسلسل قضايا اجتماعية بقالب درامي إنساني، ويُتوقع أن يحظى بجماهيرية واسعة.

فيلم الأرض السودا

وعلى جانب آخر تواصل ياسمين تعزيز وجودها في السينما من خلال مشاركتها في فيلم الأرض السودا، حيث تشارك النجم كريم عبد العزيز وأيضًا إياد نصار وأحمد غزي في مغامرة سينمائية شيقة.

وتجسد ياسمين صبري شخصية غواصة شجاعة تخوض رحلات مليئة بالإثارة حول العالم، ويأتي الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

والجدير بالذكر أن ياسمين ظهرت مؤخرا في فيلم «أبو نسب» مع الفنان محمد إمام، وبمشاركة ماجد الكدواني ووفاء عامر.