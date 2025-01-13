موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يسجل هذا الرقم ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يسجل هذا الرقم ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يسجل هذا الرقم ببداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:41 صباحاً - سعر الذهب.. أصبح سعر الذهب من الكلمات الأكثر بحثا على محرك «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لأنه يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشرائه باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار فيه لحماية الأموال من التضخم.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب بجميع أعيرته بأسواق الصاغة، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4342.75 جنيه 4314.25 جنيه
عيار 22 3981 جنيها 3954.75 جنيه
عيار 21 3800 جنيه 3775 جنيها
عيار 18 3257.25 جنيه 3235.75 جنيه
عيار 14 2533.25 جنيه 2516.75 جنيه
عيار 12 2171.5 جنيه 2157.25 جنيه
عيار 9 1628.5 جنيه 1617.75 جنيه

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24: 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22: 3981 جنيه للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21: 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18: 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم: 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم: 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم: 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين: 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم عالميًّا

سعر أوقية الذهب عالميا: 2688.26 دولار للبيع، و 2687.99 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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