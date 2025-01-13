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اتخاذ قرار صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

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اتخاذ قرار صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

اتخاذ قرار صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

فرضت جماعة الحوثى على كافة الجامعات الحكومية والخاصة بصنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى الإيقاف المؤقت لتدريس المناهج الدراسية، وحصر المحاضرات في كافة الكليات النظرية والعملية على إبراز عملية "طوفان الأقصى " والإسناد الذي قدمته ميلشيا الحوثي منذ بداية عملياتها في البحر الأحمر لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


وأكدت مصادر تربوية بصنعاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألزمت كافة الجامعات الحكومية والخاصة على فرض ضوابط إجبارية على كافة منتسبي هذه الجامعات بالحضور في المحاضرات الاستثنائية المخصصة لعملية "طوفان الأقصى" واتخاذ إجراءات عقابية على كل من يتغيب عن الحضور.


وكانت جماعة الحوثي فرضت على هيئات التدريس في كافة المدارس الحكومية والأهلية بصنعاء الحضور الإلزامي لندوات شبه يومية بعد انتهاء الوقت الرسمي للدوام مكرسة لتداول ملازم مؤسس الجماعة "حسين الحوثي " ووجهت إدارة المدارس باتخاذ إجراءات عقابية على المتخلفين عن الحضور تتفاوت بين الإنذار والتوقيف من العمل ووقف صرف أي مستحقات دورية من قبيل نصف الراتب والحوافز.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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