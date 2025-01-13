اتخاذ قرار صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

فرضت جماعة الحوثى على كافة الجامعات الحكومية والخاصة بصنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى الإيقاف المؤقت لتدريس المناهج الدراسية، وحصر المحاضرات في كافة الكليات النظرية والعملية على إبراز عملية "طوفان الأقصى " والإسناد الذي قدمته ميلشيا الحوثي منذ بداية عملياتها في البحر الأحمر لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأكدت مصادر تربوية بصنعاء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألزمت كافة الجامعات الحكومية والخاصة على فرض ضوابط إجبارية على كافة منتسبي هذه الجامعات بالحضور في المحاضرات الاستثنائية المخصصة لعملية "طوفان الأقصى" واتخاذ إجراءات عقابية على كل من يتغيب عن الحضور.



وكانت جماعة الحوثي فرضت على هيئات التدريس في كافة المدارس الحكومية والأهلية بصنعاء الحضور الإلزامي لندوات شبه يومية بعد انتهاء الوقت الرسمي للدوام مكرسة لتداول ملازم مؤسس الجماعة "حسين الحوثي " ووجهت إدارة المدارس باتخاذ إجراءات عقابية على المتخلفين عن الحضور تتفاوت بين الإنذار والتوقيف من العمل ووقف صرف أي مستحقات دورية من قبيل نصف الراتب والحوافز.

