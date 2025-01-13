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المسوري يوجه رسالة نارية الزنداني بشأن العلاقة مع الحوثيين - أخبار كلمتك

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المسوري يوجه رسالة نارية الزنداني بشأن العلاقة مع الحوثيين - أخبار كلمتك

المسوري يوجه رسالة نارية الزنداني بشأن العلاقة مع الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:42 مساءً - كلمتك/ خاص

 

وجّه المحامي محمد المسوري رسالة مباشرة إلى محمد عبدالمجيد الزنداني تضمنت تساؤلات حول موقفه وموقف والده ومن معهم تجاه جماعة الحوثي. وقال المسوري في تصريح نشره عبر حسابه:

"أنت ووالدك ومن معكم، عند الحوثي محسوبين إرهابيين. جامعة الإيمان يعتبرها الحوثي وكراً للإرهاب. فهل نسيت ذلك؟"

وأضاف المسوري مستفسراً عن علاقة الحوثيين بالكيان الصهيوني قائلاً: "هل قتل الحوثي صهيونيًا أو قتل الصهيوني حوثيًا؟ ألا تدرك بأنهم يخدمون بعضهم؟ راجع التاريخ والعلاقة القديمة بينهم."

كما دعا المسوري إلى مشاهدة مقطع فيديو نشره على حسابه، مشيراً إلى أنه يحتوي على حقائق قد تكون غائبة عن الكثيرين. واختتم تصريحه بالقول: "والله المستعان".

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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