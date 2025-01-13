لاول مرة.. مسؤول محلي يكشف عن حقيقة هذه الجماعة ويشبهها بالمافيا - أخبار كلمتك

قال الدكتور عبدالرقيب فتح، المسؤول المحلي البارز، إن الأحداث التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي ليست مجرد وقائع عابرة، بل ظاهرة متكررة تعكس طبيعة المشروع الهمجي للحوثيين. وأشار إلى أن هذه الميليشيات تتسبب في نزوح السكان أينما سيطرت، مع تصاعد عمليات القمع، الاعتقال التعسفي، ونهب الممتلكات.

وأكد فتح أن تكرار هذه الانتهاكات يدل على أن الحوثيين لا يمتلكون أي حاضنة شعبية، ويتبعون منهجًا استعلائيًا لا يسمح بالتعايش مع المجتمعات المحلية. وأضاف: "فرض الوجود بالقوة هو أسلوب المافيا في كل العالم، لكن ميليشيات الحوثي تتميز بغطاء إيراني يدعم أسلوبها ومنهجها".