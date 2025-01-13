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لاول مرة.. مسؤول محلي يكشف عن حقيقة هذه الجماعة ويشبهها بالمافيا - أخبار كلمتك

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لاول مرة.. مسؤول محلي يكشف عن حقيقة هذه الجماعة ويشبهها بالمافيا - أخبار كلمتك

لاول مرة.. مسؤول محلي يكشف عن حقيقة هذه الجماعة ويشبهها بالمافيا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الدكتور عبدالرقيب فتح، المسؤول المحلي البارز، إن الأحداث التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي ليست مجرد وقائع عابرة، بل ظاهرة متكررة تعكس طبيعة المشروع الهمجي للحوثيين. وأشار إلى أن هذه الميليشيات تتسبب في نزوح السكان أينما سيطرت، مع تصاعد عمليات القمع، الاعتقال التعسفي، ونهب الممتلكات.  

وأكد فتح أن تكرار هذه الانتهاكات يدل على أن الحوثيين لا يمتلكون أي حاضنة شعبية، ويتبعون منهجًا استعلائيًا لا يسمح بالتعايش مع المجتمعات المحلية. وأضاف: "فرض الوجود بالقوة هو أسلوب المافيا في كل العالم، لكن ميليشيات الحوثي تتميز بغطاء إيراني يدعم أسلوبها ومنهجها".

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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