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قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للطائرة في قطر - أخبار كلمتك

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قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للطائرة في قطر - أخبار كلمتك

قائمة الزمالك المشاركة بالبطولة العربية للطائرة في قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:35 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي، عن قائمة  الفريق الأبيض المسافرة إلى قطر، لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

 

قائمة طائرة الزمالك المشاركة في البطولة العربية 

 

وتضم قائمة الزمالك 13 لاعبًا وهم:-

"أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك ".

ومن المقرر، أن تطير بعثة "طائرة الزمالك" إلى الدوحة صباح يوم الثلاثاء القادم، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية.

 

مجموعة طائرة الزمالك في البطولة العربية 

 

وتتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق: " السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

 

الجهاز الفني لطائرة الزمالك 

 

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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