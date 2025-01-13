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الدوري التركي، فناربخشة يفوز 3-2 على كونيا سبور ويواصل مطاردة جلاتا سراي - أخبار كلمتك

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الدوري التركي، فناربخشة يفوز 3-2 على كونيا سبور ويواصل مطاردة جلاتا سراي - أخبار كلمتك

الدوري التركي، فناربخشة يفوز 3-2 على كونيا سبور ويواصل مطاردة جلاتا سراي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:25 مساءً - الدوري التركي، حقق فناربخشة فوزا ثمينا على مضيفه كونيا سبور بلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كونيا سبور، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري التركي.

تقدم كونيا سبور بهدف في الدقيقة الأولى ثم تعادل فناربخشة في الدقيقة 15عن طريق ميرت مولدر، ثم عزز الأخير تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 25' عن طريق كاجلار سويونجو.

وفي الدقيقة 45 أدرك اللاعب كرامير هدف التعادل لكونيا لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني نجح فناربخشة في خطف هدف الفوز في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب دوشان تاديتش

فريق كونيا سبور، كلمتك

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

بهذه النتيجة رفع فناربخشة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بعدما خاض 18 مباراة فاز 13 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين، فيما تجمد رصيد كونيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما خاض نفس العدد من المباريات، وفاز في خمس مباريات وتعادل مثلها وخسر 8 مواجهات.

ويتصدر جالاتا سراي قمة الترتيب حاليا برصيد 50 نقطة  

مورينيو ينتقد حكام الدوري التركي

واصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فناربخشة، هجومه على حكام الدوري التركي، في الموسم الحالي، بعد خسارة فريقه أمام جالطة سراي، بهدفين لهدف في الدوري التركي.

وتسببت المباراة في إصدار جالطة سراي لبيان صحفي، طالب خلاله بالاستعانة بحكام أجانب على الفور، من أجل تحقيق العدالة.

واتفق مورينيو في ذلك، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "كان الجميع يقولون نفس الشيء، فضيحة،  لقد تعلمت كلمة جديدة باللغة التركية، أعتقد أن بعض وسائل الإعلام يحبون ذلك، حتى الفائزون يحبون ذلك، هو أسوأ شيء على الإطلاق، لأن الفوز بأي شكل والفوز بتلك الطريقة هو أسوأ شيء على الإطلاق".

وواصل: "نحن نشعر بأجواء سامة، من الواضح أننا نشعر بها، لم أر شيئًا مثل هذا من قبل، بعد 25 عامًا كمدرب و35 عامًا في كرة القدم، و10 كمساعد، إنه أمر يتجاوز أي شيء يمكن فهمه، "هذا هو الدوري الذي أعمل فيه، وسوف يكون هكذا لمدة عامين على الأقل (مدة عقده)، ولكن هذا هو دوريك".

وأوضح: "هذا هو دوري كل طفل يحب كرة القدم، ويحلم بأن يكون لاعب كرة قدم، إذا كنت سعيدًا بهذا الوضع الحالي، فكن سعيدًا، لا أعتقد أن هذا شيء يمكن أن يحله نادٍ واحد بشكل فردي".

واستكمل:"في المباراتين الأخيرتين تحدثنا عن خمس بطاقات حمراء كان يجب منحها ضد خصومنا، يعرف المنافسون كيف يمكنهم اللعب ضدنا ويشعر لاعبونا بذلك".

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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