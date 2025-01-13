الرياضة - 09:06 - أقربها 25 يناير.. مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:06 مساءً - الإجازات الرسمية 2025.. تزامنا مع بداية عام 2025، تساءل المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2025، وتساءلوا أيضا عن موعد إجازة عيد الشرطة التي توافق يوم 25 يناير 2025.

الإجازات الرسمية 2025

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موعد إجازة 25 يناير 2025

وكان مجلس الوزراء أكد في بيان سابق له، أن يوم الخميس يتم احتساب إجازة رسمية بدلًا من الإجازات الرسمية التي تكون في منتصف الأسبوع، ويستثنى من هذا القرار أيام إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد المجيد.

وبالنسبة لـ موعد إجازة 25 يناير، والتي توافق يوم السبت 25 من الشهر الجاري، فلم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة 25 يناير 2025، ولذلك فإجازة 25 يناير 2025 حتى الآن في موعدها.

الإجازات الرسمية 2025

جاءت الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وفقا لما جاء بالموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الوزراء كالآتي:

- يوم الأحد 30 مارس: إجازة عيد الفطر 2025، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

- يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة شم النسيم 2025.

- يوم الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- يوم الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال 2025.

- يوم الخميس 5 يونيو: إجازة وقفة عرفات 2025.

- يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة عيد الأضحى 2025، وحتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.

- يوم الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية 2025.

- يوم الاثنين 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

- يوم الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

- يوم السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي 2025

- يوم الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.