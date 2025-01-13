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تقارير ألمانية: حسم صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي غدا بـ70 مليون يورو - أخبار كلمتك

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تقارير ألمانية: حسم صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي غدا بـ70 مليون يورو - أخبار كلمتك

تقارير ألمانية: حسم صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي غدا بـ70 مليون يورو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:00 مساءً - كشفت شبكة سكاي ألمانيا، اليوم الإثنين، أن هناك مفاوضات جديدة تمت اليوم، بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات تمت بين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين ومسئولي فرانكفورت، مع العلم أن الناديين ليسا بعيدين عن بعضهما في تلك المحادثات.

قيمة صفقة عمر مرموش وموعد انتقاله إلى مانشستر سيتي 

وأضاف التقرير، أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، كمبلغ ثابت، إلى جانب المكافآت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن جميع الأطراف تعمل على إكمال الصفقة بشكل سريع، حيث لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق غدًا.

واختتمت الصحيفة، تقريرها بأن هناك إمكانية لغياب مرموش عن مباراة فرانكفورت غدًا، في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني ضد فرايبورج، رغم تصريحات المدرب المؤكدة لوجود النجم المصري في اللقاء.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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