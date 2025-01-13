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الرياضة - 04:16 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:16 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:16 مساءً - انخفض سعر الذهب بـ ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 في سوق الصاغة، تزامناً مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب والدولار الآن
الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب والدولار اليوم
الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2670.48 دولار للبيع، 2670.18 دولار للشراء.

سعر الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

الذهب والدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، بلغ نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، بلغ نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي، بلغ نحو 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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