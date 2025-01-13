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أول تعليق من الكرملين على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا - أخبار كلمتك

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أول تعليق من الكرملين على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من الكرملين على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:30 مساءً -  قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا ستحاول اتخاذ تدابير لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي.

 

الكرملين: روسيا ستحاول تقليل أثر العقوبات الأمريكية الجديدة

 وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية  "في عالم اليوم لا يمكن ببساطة قطع الطرق الطبيعية لإمدادات الطاقة"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وقال بيسكوف: "تقطع شيئا ما في مكان ما، ويظهر خيار بديل في مكان آخر".

وأضاف بيسكوف في إحاطته اليوم الإثنين أن "مثل هذه القرارات لا يمكن إلا أن تقود إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

 

وفرضت الولايات المتحدة  مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شركتين من أكبر شركات النفط الروسية هما، "غازبروم نفت" و"سورجوتنفت غاز".

 

 وتستهدف العقوبات الجديدة أيضا 183 سفينة، تعتقد الإدارة الأمريكية أنها جزء من "أسطول الظل" التابع لموسكو المكون من سفن يتم استخدامها للتهرب من عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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