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وكيل أول الحديدة والصليب الأحمر يناقشون تعزيز الخدمات الصحية والمائية في حيس - أخبار كلمتك

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وكيل أول الحديدة والصليب الأحمر يناقشون تعزيز الخدمات الصحية والمائية في حيس - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة والصليب الأحمر يناقشون تعزيز الخدمات الصحية والمائية في حيس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك / المركز الاعلامي

ناقش وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، اليوم، مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة قائد الفريق الميداني عبيد الصالح والمنسق الميداني محمد شمس الدين، تكثيف جهود الدعم الإنساني في قطاعي الصحة والمياه، وفي مقدمتها تطوير مستشفى حيس الريفي والمشاريع المرتبطة به.

وأكد الاجتماع، الذي حضره مدير عام الصحة الدكتور علي الأهدل ومدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد بهيدر، استمرار دعم مستشفى حيس الريفي لعام 2025، مع تحسين جودة العيادات الخارجية، تركيب منظومة طاقة شمسية، وتشغيل مركز الإسهالات. كما تم الاتفاق على دعم عيادة متنقلة لخدمة المناطق النائية في قرى الشعوب، التربة، المرجيم الأعلى والأسفل، ومخيم الحرز.

وفي قطاع المياه، ناقش الحاضرون خطة لإعادة تشغيل مشروع مياه الدنين على ثلاث مراحل، وهو المشروع الذي كان يزود مدينة حيس والقرى المجاورة قبل أن تفجره مليشيا الحوثي الإرهابية.

حضر الاجتماع، مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان،
ومن طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤول قسم الصحة بابكر إبراهيم، وعبدالمؤمن قاسم، وأيمن الصبري، خليل عبدالسلام، جون كارلو، ومسؤول قطاع المياه المهندس عمرو.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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