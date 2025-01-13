مصدر: جهود مصرية قطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:45 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن مصدر مطلع بأن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت.

ووفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، فإن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

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