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مصدر: جهود مصرية قطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت - أخبار كلمتك

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مصدر: جهود مصرية قطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت - أخبار كلمتك

مصدر: جهود مصرية قطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:45 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن مصدر مطلع بأن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت.

ووفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، فإن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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