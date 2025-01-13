خريطة السرعات على الطرق، وعقوبة المخالف وأنواع المخالفات المرورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً - ترصد كلمتك لقرائها السرعات التي حددتها الإدارة العامة للمرور في دليل القيادة الآمنة ذلك الكتيب الذي أصدرته الإدارة بكافة فروعها في الجمهورية، لتوعية المواطنين بالسرعات المقررة لقائدي المركبات داخل التجمعات السكنية والسياحية والصناعية، والطرق الصحراوية والسريعة والمستحدثة، والعقوبة المقررة على المخالفين والتي حددها قانون المرور الجديد.

أولا-السرعات المقرر بالطرق لقائدي المركبات لتجنب حوادث الطرق

-الحد الأقصى للسرعة 40 كيلو متر في الساعة لكافة أنواع السيارات، داخل التجمعات الصناعية والسياحية.

- السرعات داخل المدن تكون 40 كيلو متر في الساعة للنصف مقطورة والمقطورة، و60 كيلو متر في الساعة بالنسبة لباقي السيارات.

-السرعات على الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، وهي:

- 60 كيلو متر في الساعة للمقطورة والنصف مقطورة.

-80 كيلومتر في الساعة لمركبات النقل

-80 كيلومتر في الساعة لمركبات نقل الركاب

-90 كيلومتر في الساعة لباقي المركبات.

-السرعات على الطرق الصحراوية، كالتالي:

_70 كيلو متر في الساعة للمقطورة والنصف مقطورة

_ 80 كيلو متر في الساعة لمركبات النقل

_90 كيلو متر في الساعة لمركبات النقل والدراجات النارية ذات العجلتين

_100 كيلو متر في الساعة لباقي أنواع المركبات.

ثانيا- السرعات للطرق المستحدثة السرعات المقررة لهذه الطرق تتم طبقا للمواصفات الهندسية لتلك الطرق والتي تحددها السلطات المختصة ومن أمثلتها، طرق القطامية -السخنة، الزعفرانة- غارب-الغردقة، حلوان-الكريمات، كالآتي:

المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

مركبات النقل: 80 كم / الساعة

الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم / الساعة

مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم / الساعة

المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة

الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

مركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم / الساعة

ثالثا_ العقوبة المقرر على مرتكبي مخالفة السرعة الزائدة بالطرق وقواعد المرور:

_يعاقب بغرامة السرعة الزائدة بالكرامة التي تصل من 300: 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه).

_يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

_قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

_قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

_قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

_عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

_قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

_تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

_تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

_تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

_عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

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