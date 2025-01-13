مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

قدم المستشار السعودي في شركة أرامكو، صالح العماري، تعليقًا طريفًا ومعبرًا حول بعض السلوكيات في المساحات الجنوبية، عبر إعادة صياغة قصة رمزية أطلق عليها "الثعلب التائب". القصة، التي سردها بأسلوب ساخر، تُبرز الطبيعة المتأصلة في بعض السلوكيات المخادعة، حتى عندما تتظاهر بالتوبة أو الإصلاح.

تحكي القصة عن ثعلب قرر التوبة والحج بعد حياة مليئة بالألاعيب والسرقات، لكنه لم يستطع التخلص من طبيعته المخادعة، وانتهى به الحال بالخداع مجددًا والعودة إلى أسلوبه القديم، معبراً عن الفكرة بمقولة شهيرة: "أبو طبيع ما يجوز عن طبعه".

و أشار العماري بشكل غير مباشر إلى أن بعض الممارسات الخاطئة، سواء كانت فسادًا أو تصرفات مخادعة، قد تكون عميقة الجذور في النفس، وأن التصرفات الظاهرية بالإصلاح قد تكون خداعًا مؤقتًا.

واختتم العماري بأن القصة تأتي كرسالة للتأكيد على أهمية الوعي وعدم الانخداع بالمظاهر، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى نية صادقة وجهود مستمرة وليس مجرد تظاهر.