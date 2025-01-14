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الرياضة - 02:31 - موسم الحج 2025.. الأسعار والبرامج والأوراق المطلوبة قبل السفر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:31 - موسم الحج 2025.. الأسعار والبرامج والأوراق المطلوبة قبل السفر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - موسم الحج 2025.. الأسعار والبرامج والأوراق المطلوبة قبل السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - موسم الحج 2025.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار برامج الحج 2025، وأيضا البرامج و المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية لـ موسم حج 1446هـ - 2025م.

الحج السياحي 2025
الحج 2025

شروط التقديم لموسم الحج 2025

- أن تكون بطاقة رقم قومي سارية.

- أن يكون عمر مقدم الطلب 25 عاما أو أكثر.

- أن يكون عمر المرافق 12 عاما أو أكثر.

- لن يقبل جواز سفر صلاحيته تقل عن عام من تاريخ 19-2-2025.

- عدم السماح لشركات السياحة بتغيير مواقع الحجاج بالأماكن المقدسة.

- السماح للسيدات بعمر 25 أو أكثر بالسفر للحج دون التقيد بشرط المحرم.

-إرفاق شهادة التحصين ضد فيروس كورونا مع جواز السفر وشهادة الإنفلونزا الموسمية لمن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

قرعة الحج السياحي
الحج 2025

الأوراق المطلوبة لموسم حج 2025

- جواز سفر مميكن.

- بيان الحالة الصحية.

- رقم الهاتف المحمول.

- تصريح من جهة العمل.

- بيان الموقف من التجنيد.

- نموذج طلب الحج الورقي.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

الحج 2025

أسعار برامج الحج 2025

- سجل سعر المستوي الأول من برامج الحج حوالي 395 ألف جنيه، ويشمل الوجبات والإقامة بفنادق 5 نجوم بمحيط الحرم المكي.

- وصل سعر المستوى الثاني من برامج الحج حوالي 268 ألف جنيه، ويشمل الوجبات، والإقامة في فنادق مصنفة تبعد حوالي 750 مترا عن الحرم المكي.

- يتراوح سعر المستوى الثالث من برامج الحج حوالي 240 ألف جنيه، ويشمل الوجبات، والإقامة في فنادق مصنفة تبعد 1400 متر عن الحرم المكي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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