الرياضة - 02:31 - موسم الحج 2025.. الأسعار والبرامج والأوراق المطلوبة قبل السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - موسم الحج 2025.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار برامج الحج 2025، وأيضا البرامج و المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية لـ موسم حج 1446هـ - 2025م.
شروط التقديم لموسم الحج 2025
- أن تكون بطاقة رقم قومي سارية.
- أن يكون عمر مقدم الطلب 25 عاما أو أكثر.
- أن يكون عمر المرافق 12 عاما أو أكثر.
- لن يقبل جواز سفر صلاحيته تقل عن عام من تاريخ 19-2-2025.
- عدم السماح لشركات السياحة بتغيير مواقع الحجاج بالأماكن المقدسة.
- السماح للسيدات بعمر 25 أو أكثر بالسفر للحج دون التقيد بشرط المحرم.
-إرفاق شهادة التحصين ضد فيروس كورونا مع جواز السفر وشهادة الإنفلونزا الموسمية لمن يزيد عمرهم عن 65 عاما.
الأوراق المطلوبة لموسم حج 2025
- جواز سفر مميكن.
- بيان الحالة الصحية.
- رقم الهاتف المحمول.
- تصريح من جهة العمل.
- بيان الموقف من التجنيد.
- نموذج طلب الحج الورقي.
- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.
- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
أسعار برامج الحج 2025
- سجل سعر المستوي الأول من برامج الحج حوالي 395 ألف جنيه، ويشمل الوجبات والإقامة بفنادق 5 نجوم بمحيط الحرم المكي.
- وصل سعر المستوى الثاني من برامج الحج حوالي 268 ألف جنيه، ويشمل الوجبات، والإقامة في فنادق مصنفة تبعد حوالي 750 مترا عن الحرم المكي.
- يتراوح سعر المستوى الثالث من برامج الحج حوالي 240 ألف جنيه، ويشمل الوجبات، والإقامة في فنادق مصنفة تبعد 1400 متر عن الحرم المكي.
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