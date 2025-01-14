الرياضة - 02:31 - موسم الحج 2025.. الأسعار والبرامج والأوراق المطلوبة قبل السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - موسم الحج 2025.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار برامج الحج 2025، وأيضا البرامج و المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية لـ موسم حج 1446هـ - 2025م.

شروط التقديم لموسم الحج 2025

- أن تكون بطاقة رقم قومي سارية.

- أن يكون عمر مقدم الطلب 25 عاما أو أكثر.

- أن يكون عمر المرافق 12 عاما أو أكثر.

- لن يقبل جواز سفر صلاحيته تقل عن عام من تاريخ 19-2-2025.

- عدم السماح لشركات السياحة بتغيير مواقع الحجاج بالأماكن المقدسة.

- السماح للسيدات بعمر 25 أو أكثر بالسفر للحج دون التقيد بشرط المحرم.

-إرفاق شهادة التحصين ضد فيروس كورونا مع جواز السفر وشهادة الإنفلونزا الموسمية لمن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

الأوراق المطلوبة لموسم حج 2025

- جواز سفر مميكن.

- بيان الحالة الصحية.

- رقم الهاتف المحمول.

- تصريح من جهة العمل.

- بيان الموقف من التجنيد.

- نموذج طلب الحج الورقي.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

أسعار برامج الحج 2025

- سجل سعر المستوي الأول من برامج الحج حوالي 395 ألف جنيه، ويشمل الوجبات والإقامة بفنادق 5 نجوم بمحيط الحرم المكي.

- وصل سعر المستوى الثاني من برامج الحج حوالي 268 ألف جنيه، ويشمل الوجبات، والإقامة في فنادق مصنفة تبعد حوالي 750 مترا عن الحرم المكي.

- يتراوح سعر المستوى الثالث من برامج الحج حوالي 240 ألف جنيه، ويشمل الوجبات، والإقامة في فنادق مصنفة تبعد 1400 متر عن الحرم المكي.