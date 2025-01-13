تعرف على موعد وصول بعثة المصري من نيجيريا بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:00 مساءً - غادرت بعثة النادي المصري منذ قليل مدينة لاجوس النيجيرية متجهة الي القاهرة بعد خوضها مباراة انيمبا النيجيري بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.



ومن المنتظر ان تصل بعثة المصري البورسعيدي في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين.

مباراة المصري وإنيمبا

تعادل فريق النادي المصري، مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله، في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات، للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

أحرز هدف المصري البورسعيدي محمد هاشم في الدقيقة 8 وتعادل لـ إنيمبا افياني في الدقيقة 46.





ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

صراع المصري وانيمبا في التاهل الي ربع نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية



1- الزمالك برصيد 11 نقاط.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- شباب قسنطينة الجزائري (المجموعة الأولى).

2- نهضة بركان المغربي (المجموعة الثانية).

3- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (المجموعة الثانية).

4- اتحاد العاصمة الجزائري (المجموعة الثالثة).

5- الزمالك ( المجموعة الرابعة).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.