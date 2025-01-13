الرياضة - 02:42 - بفائدة%23.. الحسابات الجارية ذات العائد اليومي في 4 بنوك مصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 02:42 مساءً - تسمح البنوك العاملة في مصر بحصول عملاء الحسابات الجارية لديها على عائد يومي يصرف بنهاية اليوم في حساب الفرد، ويقدم حالياً بنك مصر أعلى عائد يومي تحت سعر فائدة يصل لـ 23%

تستعرض كلمتك في السطور التالية أعلى 4 حسابات جارية ذات عائد يومي في بنوك مصر

بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي، يبدأ فتح الحساب واحتساب العائد من أول 50 الف جنيه.

سعر الفائدة

- على الرصيد من 50 الف حتى 100 الف جنيه: 17% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 100 الف حتى 500 الف جنيه: 17.25% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 500 الف حتى أقل من مليون جنيه: 19.50% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من مليون حتى أقل من 2 مليون جنيه: 20% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 2 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه: 20.50% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 10 مليون حتى اقل من 30 مليون جنيه: 21% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 30 مليونا حتى أقل من 100 مليون جنيه: 22.50% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 100 مليون جنيه فأكثر: 23% سنوي يصرف يوميا.

البنك الأهلي المصري

يعرض البنك الأهلي المصري حساب "الأهلي اليومي" بحد أدني لفتح الحساب 500 الف جنيه، يصرف العائد على الحساب يوميا بنهاية اليوم.

سعر الفائدة

- على الرصيد من 500 الف حتى أقل من مليون جنيه: 15% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من مليون حتى 2 مليون جنيه: 16% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه: 17% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه: 20.5% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد أكثر من 10 مليون حتى 20 مليونا جنيه: 21% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد أكثر من 20 مليونا جنيه: 22% سنوي يصرف يوميا.

بنك الإمارات دبي الوطني

يطرح بنك الإمارات دبي الوطني أمام العملاء الأفراد "الحساب الجاري ذو عائد يومي"، بحد أدني لاحتساب العائد على الرصيد لا يقل عن 50 ألف جنيه.

سعر الفائدة

- على الرصيد من 50 الف حتى 500 الف جنيه: 14% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 500 الف حتى مليون جنيه: 15% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من مليون حتى 3 ملايين جنيه: 16.50% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد أكثر من 3 ملايين جنيه: 20% سنوي يصرف يوميا.

بنك سايب

يطرح بنك Saib حساب جاري "حساب ميجا يوم بيوم" للأفراد والشركات، بحد أدني للفتح 5 آلاف جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد الأول بداء من 10 آلاف جنيه.

سعر الفائدة

- على الرصيد من 10 آلاف جنيه حتى أقل من 25 ألف جنيه: 15% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 25 ألف جنيه حتى أقل من 100 الف جنيه: 19% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 100 الف جنيه حتى أقل من 300 الف جنيه: 19% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 300 الف جنيه حتى أقل من مليون جنيه: 19% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من مليون جنيه حتى أقل من 2.5 مليون جنيه: 20% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 2.5 مليون جنيه حتى أقل من 10 مليون جنيه: 20% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد من 10 مليون جنيه حتى أقل من 30 مليونا جنيه: 21% سنوي يصرف يوميا.

- على الرصيد أكثر من 30 مليونا جنيه: 22% سنوي يصرف يوميا.

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السادسة على التوالي في 2024، فيما يترقب الجميع نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي القادم في 20 فبراير 2025.