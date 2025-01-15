بعد تحريضه ضد مصر.. تفاصيل القبض على الإرهابي أحمد المنصور خلال اجتماعه مع مسؤول سوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:16 مساءً - أثار الإرهابي المصري أحمد المنصور، جدلًا واسعًا بعد ظهوره في فيديوهات من مكتبه بالعاصمة السورية دمشق، يهاجم فيها الدولة مصر، ويحرض على أمنها واستقرارها، حيث بث فيديوهات أعلن فيها تأسيس ما يسمى بـ «حركة ثوار 25 يناير»، ودعا لمظاهرات ضد النظام المصري، ليتم بعدها الإعلان عن خبر القبض عليه من قبل وزارة الداخلية السورية.

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل القبض على الإرهابي أحمد المنصور، وفقا لما أعلنه الإعلامي مصطفى بكري، عضو ممجلش النواب.

تفاصيل القبض على الإرهابي أحمد المنصور

وكشفت المنصات التابعة الإرهاب التابعة لـ المنصور، أن الإرهابي كان مدعوا ضمن قادة فصائل مسلحة آخرين لحضور اجتماع مع مسؤول عسكري سوري، صباح أمس الثلاثاء، واختفى بعدها ولم يظهر حتى الآن، مرجحة القبض عليه من جانب السلطات السورية، وإمكانية تسليمه لمصر.

وقالت المنصات، بيان منسوب للحركة الإرهابية المسماه بـ«ثوار 25 يناير»، والتي أسسها الإرهابي المنصور، إن هناك أنباء عن القبض على المنصور الذي شارك في تحرير دمشق، من قبل جهاز الأمن التابع للإدارة السورية الجديدة.

وبحسب المنصات التابعة للجماعات المتطرفة، فإنه تم القبض على الإرهابي ومجموعة مقربة منه بناء على أمر من السلطات السورية، ونقل لأحد المواقع العسكرية في دمشق ظهر أمس واختفوا بعدها.

حقيقة القبض على الإرهابي أحمد المنصور

من جانبه، كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن وزارة الداخلية السورية، أكدت خبر القبض على الإرهابي أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وذلك تأكيدا لما نشره بكري أمس الثلاثاء على منصة «إكس».

وكتب بكري، تدوينة على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «وزارة الداخليه السورية تؤكد ما نشرته أمس، حول القبض على الإرهابي أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وتشكيل حركة عسكرية على الأراضي المصرية»، مضيفا: «هذا هو مصير أي خائن، لن يترك أي إرهابي يدعو للعنف والخراب داخل مصر أو خارجها، وتحيا مصر، الشعب والمؤسسات والقائد».

وأكد بكري، أمس الثلاثاء، أن هناك أنباء تتردد عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، معقبا: «هذا هو مصير كل خائن، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين»، وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقًا، مساء اليوم الثلاثاء: «أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، واحتمال تسليمه إلى مصر لمحاكمته على جرائمه»، مضيفا: «الخبر لم يتأكد، إلا أن اختفائه منذ الأمس طرح العديد من التساؤلات، سواء كان الخبر صادقا أو غير صادق، فهذا هو مصير كل خائن، طال الزمن أم قصر، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين».