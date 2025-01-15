جمال عبد الناصر.. نبي العروبة الذي وحد الأمة على قلب رجل واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:16 مساءً - تحل اليوم 15 يناير الذكرى الـ 107 لميلاد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1918، وتحتفل مصر بـ ذكرى ميلاد نبي العروبة، الذي وحد الأمة على قلب رجل واحد.

ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الرئيس جمال عبد الناصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أبرز المعلومات عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

- ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 بمحافظة الإسكندرية.

- التحق جمال عبد الناصر بالكلية الحربية في مارس عام 1937، وتخرّج عام 1938.

-جمال عبد الناصر رُقي إلى رتبة ملازم أول عام 1940.

- شارك جمال عبد الناصر في حرب فلسطين عام 1948.

- عُيِّن جمال عبد الناصر مدرسً في كلية أركان حرب بعد أن اجتاز امتحانها.

- في يوليو عام 1949، تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في منزل جمال عبد الناصر بكوبري القبة في سرية تامة.

إنجازات الرئيس جمال عبد الناصر

- في 23 يوليو عام 1952 نجح تنظيم الضباط الأحرار في القيام بثورة أطاحت بالملك فاروق، وأُعلنت الجمهورية عام 1953.

- جمال عبد الناصر في 17 أبريل عام 1954 تولى رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.

- استطاع جمال عبد الناصر بالوفد المصري المفاوض انتزاع الموافقة البريطانية على اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر عام 1954.

- تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر عام 1954بميدان المنشية في الإسكندرية عندما كان يلقي خطابًا بمناسبة الاحتفال باتفاقية الجلاء.

- جمال عبد الناصر أصبح رئيس للجمهورية في 24 يونيو عام 1956.

جمال عبد الناصر وحد الأمة

- جمال عبد الناصر تبنى فكرة إنشاء السد العالي، الذي يمثل ملحمة وطنية سطرها المصريون.

- جمال عبد الناصر أعلن في 26 يوليو عام 1956 قرارًا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.

- جمال عبد الناصر أعلن في 22 فبراير عام 1958 اتحادًا يضم مصر وسوريا أُطلق عليه الجمهورية العربية المتحدة، وقد تولى رئاستها.

- أعلن جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم في 9 يونيو عام 1967، فقامت على إثر ذلك مظاهرات تطالب باستمراره في الحكم.

- جمال عبد الناصر ألّف عدة كتب، من بينها: «فلسفة الثورة، يوميات الرئيس جمال عبد الناصر عن حرب فلسطين 1948، في سبيل الحرية».

وفاة جمال عبد الناصر

- جمال عبد الناصر توفي في 28 سبتمبر عام 1970.

- تعتبر جنازة جمال عبد الناصر أعظم الجنازات في القرن العشرين، حيث خرجت الملايين في الشوارع للمشاركة بحضور رؤساء الدول العربية،

- كان رد الفعل العربي عامة على وفاة جمال عبد الناصر هو الحداد، وتدفق الآلاف من الناس في شوارع المدن الرئيسية في جميع أنحاء الوطن العربي.