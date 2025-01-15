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مصطفى بكري: وقف الإرهابي أحمد المنصور أو الإفراج عنه لن يغير شيئا.. ومصر ليست من جزر الموز - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: وقف الإرهابي أحمد المنصور أو الإفراج عنه لن يغير شيئا.. ومصر ليست من جزر الموز - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: وقف الإرهابي أحمد المنصور أو الإفراج عنه لن يغير شيئا.. ومصر ليست من جزر الموز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:16 مساءً - علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على خبر القبض على الإرهابي أحمد المنصور، قائلا: «وقف الإرهابي أحمد المنصور، أو بقائه مفرجا عنه، لن يغير من الأمر شيئا، مصر ليست من جزر الموز، مصر لديها شعب واع، وأقوى جيش في المنطقة، ورجال شرفاء في جهاز الشرطة».

وكتب بكري، تدوينة على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «الشعب وحده كفيل بسحق كل من يظن أنه قادر على زعزعة أمن واستقرار البلاد، ولن يسمح بعودة الفوضى والخراب على أرضه لصالح تنظيم داعش الإخواني».

وكان الإعلامي مصطفى بكري، قد أعلن أن وزارة الداخلية السورية، أكدت خبر القبض على الإرهابي أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وذلك تأكيدا لما نشره بكري أمس الثلاثاء على منصة «إكس».

وتابع: «وزارة الداخليه السورية تؤكد ما نشرته أمس، حول القبض على الإرهابي أحمد المنصور بتهمة إطلاق تهديدات ضد مصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وتشكيل حركة عسكرية على الأراضي المصرية».

وأضاف عضو مجلس النواب: «هذا هو مصير أي خائن، لن يترك أي إرهابي يدعو للعنف والخراب داخل مصر أو خارجها، وتحيا مصر، الشعب والمؤسسات والقائد».

وأكد بكري، أمس الثلاثاء، أن هناك أنباء تتردد عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، معقبا: «هذا هو مصير كل خائن، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين».

وكان قد كتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: «أنباء عن القبض على الإرهابي أحمد المنصور، واحتمال تسليمه إلى مصر لمحاكمته على جرائمه».

وتابع: «الخبر لم يتأكد، إلا أن اختفائه منذ الأمس طرح العديد من التساؤلات، سواء كان الخبر صادقا أو غير صادق، فهذا هو مصير كل خائن، طال الزمن أم قصر، وتحيا مصر رغم أنف المتآمرين».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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