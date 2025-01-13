الرياضة - 02:42 - لليوم الثالث.. تراجع سعر بيتكوين وسط مخاوف من رفع الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 02:42 مساءً - تراجع سعر بيتكوين اليوم الاثنين ليواصل هبوطه لليوم الثالث على التوالي بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع التي عززت الحذر بين المتداولين، وأكدت رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص محتمل أقل لأسعار الفائدة في عام 2025.

وهبطت بيتكوين بنسبة 0.3% إلى 94، 268.7 دولار، وفق ما أورده موقع إنفستنج الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وسجلت أسواق العملات الرقمية الأخرى، تراجعات أكبر من بيتكوين في سوق العملات المشفرة الأوسع، حيث انخفضت العملة الرقمية الثانية في العالم إيثريوم بنسبة 1.6% إلى 3، 229.02 دولار.

وعلى النقيض، ارتفعت العملة الرقمية الثالثة في العالم، إكس ار بي بنسبة 3.8% إلى 2.5139 دولار.

في حين انخفضت سولانا بنسبة 1.3%، وبوليجون بنسبة 4.8%، وتراجعت كاردانو بنسبة 6.2%، أما بالنسبة للعملات المشفرة الترفيهية، فقد فقدت دوجكوين 3.2%.

وكانت أسعار بيتكوين قد شهدت انخفاضًا حادًا الأسبوع الماضي، حيث تراجعت في ست من الجلسات السبع الماضية، وسط تزايد القلق من بيع محتمل للعملات المشفرة من قبل الحكومة الأمريكية، مما أثر على معنويات السوق تجاه العملات الرقمية.

وظهرت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية حصلت على موافقة من المحكمة لبيع نحو 6.5 مليار دولار من بيتكوين تم مصادرتها من السوق السوداء سيلك رود.

وقامت الحكومة الأمريكية في وقت سابق بتصفية أصول بتكوين التي تم الاستحواذ عليها من خلال إجراءات إنفاذ القانون، وقد يؤدي احتمال بيع المزيد من هذه العملات إلى زيادة العرض في السوق، مما قد يؤثر على الأسعار.