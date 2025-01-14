تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

تعيين أسطورة الكرة الكاميرونية مدربا لمنتخب أفريقيا الوسطى - أخبار كلمتك

تقرير طبي جديد يحسم موعد عودة يحيى عطية الله لتدريبات الأهلي - أخبار كلمتك

تقرير طبي جديد يحسم موعد عودة يحيى عطية الله لتدريبات الأهلي - أخبار كلمتك

مشاورات سياسية بين مصر ولوكسمبورج (صور) - أخبار كلمتك

مشاورات سياسية بين مصر ولوكسمبورج (صور) - أخبار كلمتك

النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم - أخبار كلمتك

النواب يسمح بالتظلم من منع التصرف بالأموال بعد 3 أشهر ‏على الحكم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - بعد جدل انتحارها.. القصة الكاملة لوفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات - أخبار كلمتك

إطلاق مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

إقالة رئيس كنترول الهرم بسبب إخلاله بواجباته أثناء الامتحانات - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

حكايات الغماز، مجموعة قصصية جديدة لـ هبة الله أحمد في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:31 - 5 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:31 - 5 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - 5 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - الذهب.. يشهد سعر الذهب عدة تقلبات على مدار اليوم فتارة ينخفض وتارة يستقر، وأخرى يرتفع، وتدفع هذه التقلبات المواطنين إلى البحث بشكل مستمر عن سعر الذهب بشكل يومي للاطلاع على آخر أسعار يتوقف عندها.

هل ارتفع سعر الذهب؟

في آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، شهد حالة من الارتفاع الملحوظ داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها، أي ارتفاع بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزوار.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه
عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها
عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه
عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه
عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الذهب عيار24: 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3939 جنيه للبيع، 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18: 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9: 1611.5 جنيه بيع، 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب: 2665.69 دولا للبيع، و2665.42 دولار للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية.. سعر الذهب يرتفع قليلا في التعاملات الآسيوية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، 10 مباريات نارية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق