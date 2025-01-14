الرياضة - 02:31 - 5 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - الذهب.. يشهد سعر الذهب عدة تقلبات على مدار اليوم فتارة ينخفض وتارة يستقر، وأخرى يرتفع، وتدفع هذه التقلبات المواطنين إلى البحث بشكل مستمر عن سعر الذهب بشكل يومي للاطلاع على آخر أسعار يتوقف عندها.

هل ارتفع سعر الذهب؟

في آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، شهد حالة من الارتفاع الملحوظ داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها، أي ارتفاع بنحو 5 جنيهات.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزوار.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75 جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الذهب عيار24: 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3939 جنيه للبيع، 3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: 1611.5 جنيه بيع، 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب: 2665.69 دولا للبيع، و2665.42 دولار للشراء.