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الرياضة - 02:31 - وزير الخارجية: بحثنا مع لوكسمبرج جهود وقف إطلاق النار بغزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:31 - وزير الخارجية: بحثنا مع لوكسمبرج جهود وقف إطلاق النار بغزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - وزير الخارجية: بحثنا مع لوكسمبرج جهود وقف إطلاق النار بغزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه بحث مع نظيره بدولة لوكسمبرج جهود وقف اطلاق النار واتمام صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف عبد العاطي، أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بين البلدين، كما ناقشنا عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وأن يتوقف التصعيد في المنطقة.

ورحب وزير الخارجية، بتعيين سفير للوكسمبورج لدى القاهرة لأول مرة.

من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبرج شغفه تجاه مصر بسبب تاريخها وحضارتها، مؤكدا تقديره لدور مصر الرائد.

وأضاف انه يتذكر حضوره لمؤتمر المناخ بمصر بسبب الموقع المتميز والتعايش السلمي في مصر

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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