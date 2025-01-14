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الرياضة - 02:31 - أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:31 - أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد على تلاشي الأمطار التي سيطرت على البلاد في الأيام الماضية، ولكن من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

الطقس في مصر

وأشارت الأرصاد إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة بقيم من 3: 4 درجة أثناء فترات النهار على كافة المحافظات.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم تميل للدفء خلال فترات النهار، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى الساعة الخامسة والنصف صباحًا 12 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة بسيطرة الأجواء الباردة أثناء فترات الليل، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 23 11
6 أكتوبر 23 11
بنها 24 13
دمنهور 23 12
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 11
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 11
طنطا 21 11
دمياط 21 12
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 25 09
السويس 24 10
العريش 23 07
رفح 22 07
رأس سدر 21 13
نخل 19 02
كاترين 15 -01
الطور 23 11
طابا 22 07
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 22 10
العلمين 21 10
مطروح 21 11
السلوم 22 10
سيوة 22 08
رأس غارب 24 12
الغردقة 23 13
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 17
أبو رماد 23 16
رأس حدربة 24 16
الفيوم 24 10
بني سويف 24 10
المنيا 25 09
أسيوط 24 08
سوهاج 25 10
قنا 27 11
الأقصر 26 11
أسوان 28 12
الوادي الجديد 26 10
أبو سمبل 27 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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