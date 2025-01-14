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كونسيساو يعلن تشكيل ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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كونسيساو يعلن تشكيل ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

كونسيساو يعلن تشكيل ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:45 مساءً - أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ فريق إي سي ميلان تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كومو، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي سينيجاليا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإيطالي.

 

تشكيل ميلان أمام كومو 

وجاء تشكيل ميلان ضد كومو كالتالى:
ماينان، إيمرسون، تومورى، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز، بن ناصر، فوفانا، ريندرز، بوليسيتش، موراتا، رافاييل لياو.


 

ترتيب ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل كومو المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

تعادل ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

وكان فريق ميلان تعادل مع نظيره كالياري إيجابيا بهدف لكل فريق في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

أحرز هدف ميلان ألفارو موراتا في الدقيقة  51، بينما تعادل لـ كالياري نادر زورتيا في الدقيقة  55.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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