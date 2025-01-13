وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:01 صباحاً - تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في عدد من المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، وفي هذا الصدد وجه وزير الاسكان بإعداد حصر كامل لكافة المشروعات موضح به المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بكل محافظة ضمن المبادرة ومختلف الاحتياجات ونسب ومعدلات الإنجاز.

كما اطلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي الخاص بـ 3631 مشروعاً تنموياً في 25 مركزاً بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات لسرعة الانتهاء منها وبأعلى جودة.