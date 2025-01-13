حساني القوصي يكشف أسرار فن "الكف الصعيدي" مع صاحبة السعادة الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 صباحاً - يحل الفنان الشعبي الصعيدي حساني القوصي، ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في حلقة خاصة لكشف أسرار فن “الكف الصعيدي” في محافظات صعيد مصر.

حلقة الفنان حساني القوصي

وتذاع حلقة الفنان حساني القوصي، مع إسعاد يونس على قناة dmc اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسيرة الفنان حساني القوصي

ويتناول اللقاء الحديث عن فن الكف الصعيدي، أحد أعرق الفنون التراثية في محافظات صعيد مصر، إذ يكشف أسرار هذا الفن الذي يتميز بالارتجال وسرعة البديهة، بالإضافة إلى تفاصيل رحلته الفنية ومشواره مع هذا اللون الفريد.

ويستعرض “القوصي” خلال الحلقة أبرز المحطات في مسيرته، بالإضافة إلى تقديم نماذج مميزة من أغاني الكف الصعيدي التي تظهر عمق تراث الصعيد وروحه الحية.

ويعد الفنان حساني القوصي من أبرز الأسماء التي ساهمت في إحياء وتطوير فن الكف، إذ استطاع بفضل موهبته الاستثنائية أن يلفت الأنظار، حيث اشتهرت أغانيه بتفاعلها الكبير مع الجمهور، وحققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعله أحد أهم فناني هذا النوع الشعبي.

فن الكف الصعيدي

يشار إلى أن فن الكف الصعيدي يعد من أشهر الفنون الشعبية في صعيد مصر، إذ يجمع بين الغناء والشعر بأسلوب طربي فريد يعكس قضايا الحياة اليومية بروح نابضة بالحياة تبرز العادات والتقاليد بالمجتمع الصعيدي، ويحظى هذا الفن بشعبية كبيرة في جنوب مصر، ويعتبر من الفنون التراثية التي تلهم الحضور وتحيي التراث في قلوب الأجيال الجديدة.

الفنان الصعيدي حساني القوصي

جدير بالذكر أن الفنان الشعبي الصعيدي حساني القوصي، أحيى مؤخرًا حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وغنى مجموعة من الأغاني الفلكلورية الشعبية الصعيدية، والتي جذبت أنظار الحضور وضيوف المهرجان.

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