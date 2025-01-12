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برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

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برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:10 مساءً - كلاسيكو الأرض، توج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

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بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

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ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

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وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

 

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة 


واقيمت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ونقلت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قنوات SSC NEWS HD، SSC HD1، SSC SD1، SSC HD5، MBC MASR 2.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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