لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:30 مساءً - الأهلي، أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمنع محمود حسن تريزيجيه من الانتقال لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال، العمايرة في تصريحات تليفزيونية في حالة تعاقد الأهلي مع تريزيجيه سيتم قيده في يونيو ويشارك في كأس العالم للأندية، وفي حالة فسخ عقده مع النادي القطري، سيكون لنادي طرابزون ولن ينتقل لناد آخر".

موقف لوائح الفيفا من انتقال تريزيجيه للأهلي

وكانت تقارير تركية، قد أكدت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع طرابزون، لضم تريزيجية مقابل مليون و500 ألف يورو، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

تريزيجيه بقميص طرابزون، كلمتك

تقارير تركية تكشف عن مفاوضات أهلاوية لضم تريزيجيه

اقترب النادي الأهلي من استعادة نجمه السابق، محمود تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، والمعار حاليا لنادي الريان القطري، خاصة في ظل الترحيب الشديد من اللاعب بالعودة لصفوف المارد الأحمر.

وخلال الساعات الأخيرة أفادت تقارير تركية بإنهاء النادي الأهلي اتفاقه مع تريزيجيه لتمثيل القميص الأحمر مرة أخرى.

ووسط تلك الأنباء علمت كلمتك من مصدر داخل النادي الأهلي، أن الرغبة في عودة اللاعب للأهلي مرة أخرى هي رغبة متبادلة بين الطرفين لكن هناك أمر يعيق عودته في يناير المقبل.

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