دوري أبطال إفريقيا، يانج أفريكانز يتخطى الهلال السوداني بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:10 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز التنزاني بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “شيخا ولد بيديا” في موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

هدف الفوز ليانج أفريكانز اللاعب كاي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

أعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني تشكيلة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الهلال السوداني أمام يانج أفريكانز

دخل فريق الهلال السوداني مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني بتشكيل مكون من:

عيسى فوفانا، ستيفن أيبولا، عثمانو ديوف، الطيب عبد الرازق، خاديم دياو، والي الدين خضر، قاسوما فوفانا، إيمي تيدنغ، سيرجي بوكو، محمد عبد الرحمن، أداما كوليبالي.

فريق الهلال السوداني، كلمتك

تشكيل يانج أفريكانز أمام الهلال

أما فريق يانج أفريكانز فدخل مباراته أمام الهلال السوداني بتشكيل مكون من:

دجيجي ديارا - شوماري - جوب - إبراهيم بكا - شادراك لاساكا - خالد أوتشو - زوزوا - كاي - فوداثيري يحيى - كليمنت ميزيزي - برنس دوبي

ترتيب المجموعة بعد إنتهاء الجولة الخامسة

بهذه النتيجة توقف رصيد الهلال عند 10 نقاط حيث ضمن تأهله منذ الجولة الماضية بينما رفع يانج أفريكانز رصيده إلى 7 نقاط.

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