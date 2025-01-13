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المباراة كانت رائعة، أول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة بخماسية من برشلونة - أخبار كلمتك

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المباراة كانت رائعة، أول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة بخماسية من برشلونة - أخبار كلمتك

المباراة كانت رائعة، أول تعليق من أنشيلوتي عقب الخسارة بخماسية من برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:45 صباحاً - كلاسيكو الأرض، عبر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن حزنه الشديد عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لحساب برشلونة خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في السعودية. 

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لسنا سعداء بتلك النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، يجب أن نقول الحقيقة لم ندافع بطريقة جيدة وهذا ما حدث في المباراة".
 

وتابع: “لم نقدم مستوى جيدا في الشوط الأول، ولكن المباراة كانت رائعة بشكل عام، برشلونة لعب بجماعية واستحق الفوز”. 

 

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

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بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

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ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

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وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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