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تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم - أخبار كلمتك

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تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم - أخبار كلمتك

تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. مع تصاعد الأحداث، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن آخر تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.

إرسال لجنة من الوزارة للتحقيق في الواقعة

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال جنة من وزارة التعليم اليوم الأحد الموافق 19 يناير، للمدرسة للتحقيق في واقعة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة

وشدد وزير التربية والتعليم، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب المشتركين في حادثة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة، مؤكدًا على التعامل بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددًا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدممة أولوليات الوزارة ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

نتائج التحقيق في واقعة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة

وشدد الوزير، على متابعته لنتائج التحقيق في واقعة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

إدارة المدرسة تعلن فصل الطالبات

ومن جانبه، أصدرت إدارة مدرسة كابيتال الدولية التي حدثت بها واقعة تعدى طلاب على زميلاتهم، موضحة أنه فى إطار الحرص على التزام مدارس كابيتال الدولية بتوفير بيئة آمنة لطلابنا والمعلمين وأولياء أمورهم، وبشأن واقعة تعدى مجموعة من الطالبات على طالبة بالمدرسة في الفترة ما بعد انتهاء اليوم الدراسي تم اتخاذ الإجراءات التالية:

حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة

قرارت إدارة المدرسة تجاه الطلاب المشتركين في واقعة ضرب الطالبة

- تم فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة، وتحويل ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة.

- تقوم المدرسة بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب.

المدرسة فضت الشجار وحققت في الأمر

وتؤكد المدرسة أنها قامت بتحمل مسؤوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة، موضحة أنها على فور قامت بفض الشجار، وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها، وإخطار ولى أمرها.

التحقيق في واقعة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة

كما قامت المدرسة بالتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، واستدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطين وإبلاغهم بقرار الفصل، مؤكدة أنها تتابع الوضع الصحي والنفسي للطالبة المصابة مع العمل على برنامج لتأهيل الطالبة حين عودتها للمدرسة.

الطالبة المتعدى عليها

تشديد إجراءات الأمن والحماية

وفي إطار حرص المدرسة على سلامة الطلاب، قررت المدرسة تشديد إجراءات الأمن والحماية والإشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي، مؤكدة أن سلامة وأمن الطلاب هي أولوية قصوى، والمدرسة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

التقرير الطبي للطالبة المتعدى عليها

وأوضح التقرير الطبي، أن الطالبة المتعدى عليها، وصلت المستشفى بإدعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف المبدئي الظاهري وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة في الرأس وكسر في عظام الأنف.

تحريات المباحث في واقعة التعدي على طالبة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وجاء الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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