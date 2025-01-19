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شبورة كثيفة واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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شبورة كثيفة واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - الطقس اليوم.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025، بسبب ارتفاع حركة الأمواج واضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء أثناء فترات الليل.

حالة الطقس اليوم
الشبورة اليوم

الطقس اليوم

وشهدت حالة الطقس اليوم، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تحجب الرؤية الأفقية.

وأكدت على استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، ليصل ارتفاع الموج إلى 2 متر لـ 3.5 متر، مع وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 19 يناير 2025

وتوقعت أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5:2 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 2: 3.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 19 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 19 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 12
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 16
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 19 10
نخل 18 06
كاترين 17 00
الطور 21 12
طابا 20 11
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 20 12
العلمين 19 12
مطروح 19 12
السلوم 18 10
سيوة 20 09
رأس غارب 22 15
الغردقة 23 15
سفاجا 24 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 21
حلايب 26 22
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 26 19
الفيوم 21 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 24 10
سوهاج 26 12
قنا 27 14
الأقصر 27 13
أسوان 27 16
الوادي الجديد 28 15
أبو سمبل 26 18

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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