«الشيوخ» يستعرض سياسة الحكومة حول تطوير المطارات المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - يعقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسات العامة للمجلس لهذا الأسبوع، والتي تستمر حتى يوم غد الإثنين، ووفقا لجدول الأعمال، ينظر المجلس العديد من طلبات المناقشة وتقارير اللجان النوعية بحضور الحكومة.

ويتصدر ملف إنشاء وتطوير المطارات المصرية جدول الأعمال، وذلك من خلال نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.

وأكد النائب محمود القط في طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.

وأضاف، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراض بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ المقرر عقدها اليوم الأحد وغدا الاثنين، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.