الرياضة - 02:11 - وصفها بـ«التاريخية».. ترامب يعلن عن سلسلة من الأوامر التنفيذية خلال حفل تنصيبه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:11 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، عن عدة أوامر تنفيذية وتوجهات، لوضع بصمته على إدارته الجديدة.
وكان من بين تلك القرارات الآتي:
1- أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ما يفتح الباب لتلقي التمويل وإرسال القوات إلى هناك.
2- أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
3- أمرًا تنفيذيًا بانسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية.
4- أمرًا تنفيذيًا بوقف مؤقت لقانون حظر منصة تيك توك في البلاد لمدة 75 يومًا على الأقل.
5- أمرًا تنفيذيًا بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".
6- أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ للتصدي للهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
7- أمرًا تنفيذيًا بتصنيف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية.
8- أمرًا تنفيذيًا يستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.
9- أمرًا تنفيذيًا بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة "بالاضطهاد السياسي" في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
10- أمرًا تنفيذيًا يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
11- أمرًا تنفيذيًا لجميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار.
12- أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ.
13-أمرًا تنفيذيًا لأنشاء مجموعة استشارية تسمى وزارة كفاءة الحكومة تهدف إلى تقليص الحكومة الأمريكيية يديرها "إيلون ماسك".
14-أمرًا تنفيذيًا لإنهاء تسليح الحكومة ضد المعارضين السياسيين.
15- أمرًا تنفيذيًا بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية.
16- أمرًا تنفيذيًا باستعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية.
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