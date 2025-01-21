الرياضة - 01:31 - جيش الاحتلال يعلن شن حملة عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

ويأتي ذلك بعد تصريحات، رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي سيشن عمليات مداهمة واسعة في الضفة الفترة المقبلة.

ووقعت عملية تفجير عبوة ناسفة، أمس الإثنين، في الضفة المحتلة، أدت لمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 4 عسكريين.