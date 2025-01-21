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الرياضة - 01:31 - جيش الاحتلال يعلن شن حملة عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - جيش الاحتلال يعلن شن حملة عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - جيش الاحتلال يعلن شن حملة عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

ويأتي ذلك بعد تصريحات، رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي سيشن عمليات مداهمة واسعة في الضفة الفترة المقبلة.

ووقعت عملية تفجير عبوة ناسفة، أمس الإثنين، في الضفة المحتلة، أدت لمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 4 عسكريين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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