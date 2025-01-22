الرياضة - 02:26 - «ترامب» يعلن ضح استثمارات بـ500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - «ترامب» يعلن ضح استثمارات بـ500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

وايكوم: إخفاقات بترومسيلة في قطاع (5) مدمرة وتهدد القطاع النفطي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - وصل كام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - وصل كام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشان دخول السعودية من منفذ الوديعة اخيرا - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشان دخول السعودية من منفذ الوديعة اخيرا - أخبار كلمتك

كهربا: أتمنى انضمام فتوح للأهلي ومن الصعب مشاركتي مع المنتخب تحت قيادة التوأم - أخبار كلمتك

كهربا: أتمنى انضمام فتوح للأهلي ومن الصعب مشاركتي مع المنتخب تحت قيادة التوأم - أخبار كلمتك

ترامب يحضر صلاة بواشنطن ويستمع لعظة عن "حماية المهاجرين واحترام حقوق المثليين" (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يحضر صلاة بواشنطن ويستمع لعظة عن "حماية المهاجرين واحترام حقوق المثليين" (فيديو) - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يعزى تركيا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يعزى تركيا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا - أخبار كلمتك

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025، وطرق حجز الدخول - أخبار كلمتك

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025، وطرق حجز الدخول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:20 صباحاً - تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

 

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية 

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق