بنما تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بالاستيلاء على قناتها بالقوة - أخبار كلمتك

بنما تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بالاستيلاء على قناتها بالقوة - أخبار كلمتك

يفتح باب زواج القاصرات، تعديل مثير للجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق - أخبار كلمتك

يفتح باب زواج القاصرات، تعديل مثير للجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق - أخبار كلمتك

إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم - أخبار كلمتك

إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:31 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

بعد دخولها عالم الرواية، تفاصيل مشاركة دوللي شاهين في معرض الكتاب 2025 قبل انطلاقه غدا - أخبار كلمتك

بعد دخولها عالم الرواية، تفاصيل مشاركة دوللي شاهين في معرض الكتاب 2025 قبل انطلاقه غدا - أخبار كلمتك

منتخب مصر لكرة اليد يواجه آيسلندا في أول لقاءات الدور الرئيسي بمونديال اليد - أخبار كلمتك

منتخب مصر لكرة اليد يواجه آيسلندا في أول لقاءات الدور الرئيسي بمونديال اليد - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بسبب ضعف الدولار - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا بسبب ضعف الدولار - أخبار كلمتك

سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو) - أخبار كلمتك

سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أمطار تضرب القاهرة والصغرى 11.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أمطار تضرب القاهرة والصغرى 11.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ترامب: ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء تصدم الناس - أخبار كلمتك

ترامب: ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء تصدم الناس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد القس عدو أمير كرارة في فيلم الشاطر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:35 صباحاً - تعاقد الفنان السعودي محمد القس على المشاركة في فيلم الشاطر مع الفنان أمير كرارة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية عدو أمير كرارة.

 

وبين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي يقضي الفنان أمير كرارة ما يقرب من 10 ساعات يوميًّا بسبب تصوير أحداث فيلمه الجديد “الشاطر” المقرر عرضه خلال موسم الصيف القادم.

 فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية هو فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وباسم سمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق