مشاهير العرب - كريم عبد الخالق لـ كلمتك: حنان مطاوع «فنانة رائعة».. ولم أتوقع نجاح شخصية «الرائد رفعت» بهذا الشكل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:36 صباحاً - أكد الفنان كريم عبد الخالق سعادته بالمشاركة فى المسلسل الدرامي الجديد «صفحة بيضا» مع الفنانة حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن، والذى يعرض حاليا على القنوات الفضائية.

وقال «كريم» فى تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أجسد خلال أحداث العمل شخصية الرائد "رفعت"، وهو ضابط مباحث جنائية، يكشف العديد من المفاجأت خلال أحداث المسلسل.

وأضاف، لم أتوقع نجاح شخصية «الرائد رفعت» بهذا الشكل وحصولها على إشادة كبيرة من قبل الجمهور الذى يشاهد العمل.

وأشار «كريم»، إلى سعادته بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع خلال هذا العمل والتى وصفها بـ «فنانة مبدعة».

مسلسل «صفحة بيضا»، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وكريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

يذكر أن كريم عبد الخالق شارك مؤخرا، فى مسلسل "الحشاشين" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.