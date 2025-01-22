استبعاد دودو وبلال، قائمة منتخب كرة اليد لمواجهة أيسلندا في بطولة العالم - أخبار كلمتك

استبعاد دودو وبلال، قائمة منتخب كرة اليد لمواجهة أيسلندا في بطولة العالم - أخبار كلمتك

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يطيح بمدربه نوري شاهين بعد الخسارة من بولونيا - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يطيح بمدربه نوري شاهين بعد الخسارة من بولونيا - أخبار كلمتك

المهندس هيثم الهواري رئيسا للجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

المهندس هيثم الهواري رئيسا للجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

«التصديري للأثاث» وغرفة الأخشاب ينظمان ورشة عمل حول تعزيز جودة الصناعة - أخبار كلمتك

«التصديري للأثاث» وغرفة الأخشاب ينظمان ورشة عمل حول تعزيز جودة الصناعة - أخبار كلمتك

المشاط: يجب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لتلبية احتياجات الدول الناشئة - أخبار كلمتك

المشاط: يجب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لتلبية احتياجات الدول الناشئة - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

عاجل :اللواء الزبيدي يدلي بتصريح ناري ويكشف عن التحدي الأكبر أمام المجلس - أخبار كلمتك

عاجل :اللواء الزبيدي يدلي بتصريح ناري ويكشف عن التحدي الأكبر أمام المجلس - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد إجراءات الكشف الطبي للمقبولين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد إجراءات الكشف الطبي للمقبولين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مسؤولة أممية تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسؤولة أممية تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 صباحاً - حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في الضفة الغربية 

جاء ذلك في منشور على منصة إكس علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

txt

خرق اتفاق وقف إطلاق النار، زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على ساحل غزة

أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

 وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

 وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

متظاهرون في جامعة كولومبيا بنيويورك يقتحمون محاضرة عن "تاريخ إسرائيل الحديثة" (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق