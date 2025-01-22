مشاهير العرب - ‏43 مليون جنيه.. «الدشاش» لـ محمد سعد يحتل المركز ‏الأول بالسينمات ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - تمكن فيلم «الدشاش» بطولة الفنان محمد سعد، من حصد إيرادات مميزة بالسينمات خلال 3 أسابيع من العرض.

إيرادات فيلم الدشاش

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الدشاش، حوالي 43 مليونا و770 ألفا و135 جنيها، ليحافظ بذلك على المركز الأول بدور العرض السينمائية.

أحداث مسلسل الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

أبطال فيلم الدشاش

يضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.