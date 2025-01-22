غايا للإبداع تعلن القائمة القصيرة لمسابقتها في دورتها الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً - في خطوة تعكس التزامها بدعم الإبداع والمواهب الشابة، أعلنت مؤسسة غايا للإبداع عن القوائم القصيرة لمسابقتها الإبداعية في دورتها الأولى، التي شملت ثلاثة مجالات رئيسية هي: القصة القصيرة، التصوير الفوتوغرافي، وصناعة المحتوى.

حيث سيتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين في حفل فني يقام في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم السبت، الأول من فبراير 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وبمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين.



جوائز مؤسسة غايا

واستقطبت الجوائز مئات المشاركات من المبدعين والمواهب الواعدة منذ انطلاق المسابقة في 12 سبتمبر 2024، بالتزامن مع حفل تدشين المؤسسة.

وقد خضعت الأعمال المقدمة لمراجعة دقيقة من قبل لجان تحكيم متخصصة في كل مجال، حرصت على اختيار الأعمال التي تمثل أفضل مستويات الإبداع والابتكار".



وتكريمًا للإرث الثقافي العربي، خصصت المؤسسة هذه الدورة للاحتفاء بأسماء كبيرة أثرت المشهد الإبداعي، حيث حملت جائزة القصة القصيرة اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، وجائزة التصوير الفوتوغرافي اسم الفنان الكبير محمد بكر، وجائزة صناعة المحتوى اسم الكاتب الكبير إبراهيم أصلان.



وضمت القائمة القصيرة لجائزة القصة القصيرة خمسة أعمال متميزة، هي: "من التاريخ المجهول لإبراهيم السحلي" للكاتب إبراهيم المطولي، و"جلب الحبيب" للكاتب ماهر طلبه، "هزيمة مفاجئة لعلي الزيبق" للكاتب محمد سرور،"أضغاث"للكاتب محمد عبد النبي.



أما القائمة القصيرة لجائزة التصوير الفوتوغرافي، فقد ضمت أسماء: أميرة عادل، جهاد عبد السميع، علي محسن علي،محمد عهدي شحاتة، يوسف ناصر محمد، حيث تميزت الأعمال المختارة بقدرتها على مزج الإبداع الفني مع التقنيات الحديثة في التصوير.



وفي مجال صناعة المحتوى، ضمت القائمة القصير كلًا من أحمد رُحَيمة ومروة زين الدين ومروة مجدي وخالد سيد، ومرفت أمين.



وأكدت ادارة مؤسسة "غايا" أن هذه المسابقة ليست سوى البداية لسلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الابداع في العالم العربي، داعية الجمهور إلى المشاركة في احتفال توزيع الجوائز كخطوة لدعم الإبداع والاحتفاء بالمواهب.

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